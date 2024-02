Energizer a collé un écran de smartphone à une gigantesque batterie externe

Le P28K présenté par Avenir Telecom est un véritable smartphone, avec des caractéristiques en entrée de gamme toutefois. On y retrouve notamment un écran 6,7 pouces en qualité Full HD, sans oublier un processeur MediaTek MT6789 couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pas de 5G ici, mais un smartphone limité à cette bonne vieille 4G.