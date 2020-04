Redmi estime que la 5G consomme environ 20% de batterie en plus

« Lorsque nous avons conçu le K30 Pro, professe Lu Weibing dans son post, nous avons priorisé l’autonomie. J’espère que les utilisateurs pourront être rassurés sur le fait qu’il peut être utilisé pendant une journée [entière] ». Et d’ajouter ensuite que les smartphones 5G consomment bien plus d’énergie que leurs homologues 4G, et ce pour deux raisons.

Si la 5G n’a pas encore été déployée massivement de par le monde, les constructeurs, eux, s’assurent de rendre leurs smartphones compatibles afin d’encourager les utilisateurs à s’équiper au plus tôt. Mais comme on l’imaginait, la 5G alourdit considérablement la consommation énergétique de nos téléphones .

Des batteries plus grosses pour un même résultat

Et on touche là au cœur du problème. Pour rester compétitifs en termes d’autonomie face à des smartphones 4G, les nouveaux modèles compatibles 5G doivent embarquer des batteries XXL — comme c’est le cas du Redmi K30 Pro ( 4 700 mAh) ou encore du Samsung Galaxy S20 Ultra (5 000 mAh).

Élémentaire : au plus la batterie est endurante, au plus elle occupe de l’espace dans le châssis de l’appareil. Un véritable défi d’ingénierie, pour s’assurer que les smartphones ne deviennent pas de plus en plus épais.

Un constat qui a poussé les ingénieurs de Redmi à revoir l’architecture interne de leur K30 Pro, raconte encore Lu Weibing. Pour embarquer un accu aussi grand dans un smartphone à la diagonale de 6,67 pouces (et de 8,9 mm d’épaisseur), la marque a opté pour une carte mère « en sandwich », et un capteur d’empreintes digitales ultra-fin pour gagner de l’espace.

Mais Android Authority de rappeler qu’à ses débuts, la 4G était elle aussi très gourmande en énergie sur nos smartphones. Un appétit que des années d’optimisations et de progrès techniques ont permis d’amoindrir.

Il faudra tout de même garder en tête que, pendant les premiers mois de la 5G, les promesses d’une gigantesque batterie intégrée dans un smartphone ne sera plus systématiquement synonyme de grande autonomie.