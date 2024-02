MWC 2024 : après son film évènement, Barbie va avoir le droit à un smartphone à son nom

L’entreprise ne dit pas grand-chose sur le téléphone en lui-même, excepté qu’il sera officialisé en juillet prochain. Il s’agira également d’un produit original et non d’un modèle déjà sorti, mais ré-étiqueté. « Barbie n’est pas le genre de marque pour laquelle on se contente d’offrir un produit générique », a expliqué le responsable du marketing de HMD à The Verge.