Bing : les données des utilisateurs sont restées vulnérables pendant une semaine

Les experts expliquent que le serveur concerné contenait 6,5 téraoctets de données auxquelles s'ajoutaient chaque jour quelque 200 Go supplémentaires, issus des requêtes des utilisateurs effectuées entre le 10 et le 16 septembre. Une analyse des coordonnées géographiques révèle que des recherches effectuées depuis plus de 70 pays sont concernées. En d'autres termes, sur cette période, tous les utilisateurs de l'application étaient vulnérables.

Notons que les experts de WizCase ne sont pas les seuls à avoir repéré ce problème. Entre les 10 et 12 septembre, le serveur a été victime d'une attaque de type Meow. Ce script automatisé est conçu pour repérer les infrastructures non sécurisées et procéder à l'effacement des bases de données. Sur ledit serveur, 100 millions de données ont été supprimées… avant une seconde attaque Meow le 14 septembre.