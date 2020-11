Le Royaume-Uni se dote d'une instance officielle de régulation des géants de la tech

« Les plateformes numériques comme Google et Facebook apportent une contribution significative à notre économie et jouent un rôle majeur dans notre vie quotidienne, que ce soit pour nous aider à rester en contact avec nos proches, à partager du contenu créatif ou à accéder aux dernières actualités. Mais la domination de quelques grandes entreprises technologiques conduit à moins d'innovation, à des prix publicitaires plus élevés et à moins de choix et de contrôle pour les consommateurs. Notre nouveau régime favorable à la concurrence pour les marchés numériques garantira aux consommateurs le choix et empêchera les petites entreprises de jeter l'éponge ».