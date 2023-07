Vous avez déjà oublié le metaverse ? Dommage, car l'Union européenne y pense à peine !

Le communiqué de presse commence par expliquer sa vision du web 4.0. Expliquant que la troisième génération du web, « caractérisée par l'ouverture, la décentralisation et l'autonomisation totale des utilisateurs » est toujours en cours de développement, la Commission européenne souhaite déjà anticiper celui de la génération suivante. Cette dernière « permettra une intégration entre les objets et environnements numériques et réels, ainsi qu'une amélioration des interactions entre l'homme et les machines ».