Interpol arrive dans le metaverse : criminels du Web3, attention !

Jürgen Stock, le secrétaire général d'Interpol, a justifié l'arrivée de ses agents dans ce nouvel espace ainsi : « Pour beaucoup, le metaverse semble être un futur lointain et abstrait, mais il offre des possibilités qui ont toujours intéressé Interpol : aider les différents pays membres à lutter contre la criminalité et rendre le monde, qu'il soit virtuel ou non, plus sûr pour ses habitants. » Dans un rapport publié le 19 octobre, l'agence a en effet déclaré que la part des crimes commis en ligne grandissait chaque année par rapport à celle des crimes faits dans le « monde réel ». Elle souligne aussi que le développement de ces nouvelles technologies s'accompagnerait immanquablement de nouvelles formes de criminalité, et qu'il fallait donc s'y préparer au mieux et le plus vite possible.