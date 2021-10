Une clinique britannique soigne les addicts aux crypto-monnaies

Le rêve éternel du parieur est de miser sur le bon cheval. Avec les cryptos, c’est la même chose : on espère mettre ses billes sur un actif qui va grimper du jour au lendemain et devenir riche en toute simplicité. Le nombre de personnes affichant sur les réseaux sociaux leurs « récoltes du jour » a explosé ces dernières années, au point que certaines plateformes, comme TikTok, ont décidé de lutter contre ce genre de comportements. Mais le phénomène ne cesse de grandir, et on voit fleurir des dizaines de groupes Whatsapp qui s’échangent les filons sur les actifs émergents.