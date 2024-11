Google vise explicitement le marché des tablettes et ordinateurs légers, historiquement dominé par Apple. En unifiant Android et Chrome OS, la firme cherche à créer une plateforme plus polyvalente et accessible financièrement. Les développeurs seront également gagnants dans cette stratégie. Un écosystème unifié signifie potentiellement plus d'utilisateurs, donc plus de revenus. Google pourrait ainsi attirer davantage de créateurs d'applications, renforçant l'attractivité de sa plateforme.