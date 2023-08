ChromeOS va rajouter un peu de Material You dans son interface

Le système d'exploitation propriétaire développé par Google depuis 2009 évolue et se bonifie. Sa future update est pour bientôt et bénéficiera d'une refonte de design typée Material You, apportant ainsi un ensemble d'améliorations nouvelles et des fonctionnalités inédites. ChromeOS devrait alors être beaucoup plus agréable à utiliser et offrira des options de personnalisation plus avancées.