Google Tasks déploie une nouvelle fonctionnalité importante sur smartphone et ordinateur

Dorénavant, lorsque vous souhaiterez désigner une tâche spécifique comme étant prioritaire, il vous sera possible de lui attribuer une étoile. Aussi basique cette fonctionnalité puisse-t-elle paraitre, elle n’en demeure pas moins très utile pour optimiser votre organisation. Avec l’arrivée de cette option dans Google Tasks, la firme de Mountain View espère que vous pourrez hiérarchiser plus facilement vos tâches, et qu’elle vous fera gagner du temps pour retrouver en un coup d’œil celles que vous jugez importantes.