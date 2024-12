Aussi serez-vous soulagé d’apprendre que Microsoft teste en ce moment une nouvelle interface pour Windows Search. Plutôt que d’afficher des résultats locaux et web dans une même fenêtre, la fenêtre de recherche est désormais scindée en deux onglets distincts. Un premier dédié aux fichiers et applications présents sur votre appareil, et un second pour les recherches en ligne via Bing.