Lenovo présente son tout premier prototype d'ordinateur pliable

Compact et léger

Du prototype à la commercialisation

Source : The Verge

C'est chose faite avec l'annonce pardu premier ordinateur pliable. Ce n'est pour le moment qu'un prototype, et toutes les spécifications n'ont pas été révélées, mais les premières informations sont pour le moins alléchantes.Lenovo planche sur le sujet depuis 3 ans déjà, et voudrait commercialiser son PC pliable dans le courant 2020, au sein de sa gamme ThinkPad X1. Replié, il fait à peine la taille d'un petit netbook ou d'une grosse tablette, mais dès qu'il se déploie, il se présente comme un écran de 13,3'' de 2K OLED au ratio 4:3. Le poids de cet ordinateur portable n'a pas encore été dévoilé, mais il ne devrait pas excéder 1 kg, d'après Lenovo. En somme, il serait bien plus léger que la plupart des laptops, tout en réduisant drastiquement l'encombrement.Il peut être utilisé à moitié plié, en se servant d'une partie de sa surface tactile comme d'un clavier par exemple, mais aussi totalement ouvert, avec un clavier physique extra-plat détachable. En outre, il serait livré avec un stylet Wacom, et la possibilité d'utiliser le PC pliable partiellement ouvert lui confère une bien meilleure prise en main qu'une simple tablette rigide.Ne s'agissant que d'un prototype, impossible de savoir précisément ce que contiendra le PC portable de Lenovo. L'entreprise prévoit d'ajouter une caméra en façade ainsi qu'un slot pour carte Sim, et un port USB-C déjà visible devrait servir à charger l'appareil comme à brancher des accessoires.Aucun prix n'a été annoncé pour le moment, et même si la version qui a été présentée fonctionne et parait prometteuse, il est encore tôt pour dire si elle tiendra la distance, ou si elle sera effectivement prête pour une sortie en 2020. Après l'ascenseur émotionnel provoqué par le Galaxy Fold , on ne peut que saluer le courage de Lenovo avec cette proposition.