Le Microsoft Surface Hub 2X pourrait tourner sous Windows 10X

Deux appareils au lieu d'un

Santorini préféré à Aruba

Au mois d'avril 2018, Microsoft annonçait le Surface Hub 2 , successeur du Surface Hub, un puissant ordinateur se présentant sous la forme d'un écran tactile destiné aux entreprises. Quelques mois plus tard, le géant américain déclarait que deux appareils seraient en fait commercialisés : le Surface Hub 2S et le Surface Hub 2X.Pourquoi avoir pris la décision de créer deux appareils au lieu d'un seul ? Au départ, le Surface Hub 2 était annoncé avec une nouvelle version de Windows 10 , ainsi que des fonctionnalités innovantes comme la rotation dynamique. Or on s'est vite rendu compte que le Surface Hub 2S était très similaire à son prédécesseur, puisque tournant sous le même système d'exploitation.C'est donc le Surface Hub 2X qui devait apporter son lot de nouveautés, et surtout un nouvel OS. Depuis quelque temps toutefois, c'est silence radio du côté de chez Microsoft, qui n'en n'a pas dit plus sur son appareil. Aujourd'hui, où en est son développement ?En réalité, l'OS qui était censé équiper le Surface Hub 2X a été mis de côté par la firme de Redmond. Son nom de code était Aruba, et il était dérivé du Windows Core OS , le système d'exploitation de Microsoft qui vise à bâtir un socle commun aux nombreux appareils de l'entreprise.Finalement, ce serait Santorini, nom de code pour Windows 10X, qui aurait été privilégié pour le Surface Hub 2X.Cet OS, d'abord pensé pour les appareils à double écran, à l'image de la Surface Neo , peut également convenir à des displays plus communs comme les ordinateurs portables. Cela ne devrait toutefois pas avoir d'impact sur les fonctionnalités annoncées de la Surface Hub 2X. Windows 10X n'est en effet qu'une déclinaison de Windows Core OS, et assez similaire à Aruba.Il faut désormais attendre les prochaines informations de Microsoft, qui ne devraient pas tarder puisque le produit est censé sortir au courant de l'année 2020.