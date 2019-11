Microsoft en dit plus sur le développement des Surface double écran Neo et Duo

Quelles applications pourront être utilisées sur les appareils ?

Un modèle commun pour Windows et Android

Source : Microsoft

C'est lors de son Surface Event, qui s'est tenu le 2 octobre dernier, que Microsoft a dévoilé ses deux produits particulièrement innovants . La Surface Neo est une tablette dotée de deux écrans qui promet de nombreux usages, alors que la Surface Duo est un smartphone qui possède le même design. Une chose est sûre, leur présentation en ont mis plein les yeux aux férus de technologie.Sur le blog de Microsoft, Kevin Gallo, vice-président de la plateforme développeur de Windows, est revenu plus en détails sur les applications qui seront présentes sur les appareils. La firme tient une nouvelle fois à rassurer les utilisateurs : les applis déjà existantes seront bel et bien compatibles sur ses nouveaux produits.Pour ce qui est de la Surface Neo, Microsoft avait d'ores et déjà annoncé qu'elle tournerait sous Windows 10X , une version de Windows 10 destinée aux appareils à double écran. Elle réunira toutes les applications UWP, Web et Win32. Le smartphone Surface Duo sera quant à lui sous Android, toutes les applications du Google Play Store pourront ainsi y être téléchargées.Dans son billet, Kevin Gallo lance un appel aux développeurs afin de regrouper de nouvelles idées : «». En effet, pour les applications natives des appareils, Microsoft souhaite développer un modèle commun pour Windows et Android. Pour l'heure, la firme réfléchit encore aux meilleurs positions et formats utilisables sur ce type de produits.Il faudra néanmoins prendre notre mal en patience pour en savoir plus. La firme promet plus d'informations début 2020, alors que les Surface Duo et Neo ne devraient pas être commercialisées avant les vacances de Noël de la même année.