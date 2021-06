Windows 10 : Microsoft publie une mise à jour facultative pour corriger un souci majeur avec le Xbox Game Pass

Si on peut louer la réactivité de Microsoft, on pourra en revanche critiquer la méthode de déploiement de la mise à jour. En effet, celle-ci n'est pas proposée automatiquement aux utilisateurs. Il faudra se rendre dans les paramètres de Windows 10, puis dans la section Mise à jour et sécurité, Windows Update, puis rechercher et installer soi-même cette mise à jour facultative.

Notez que si vous n'avez pas de souci avec le Xbox Game Pass, nul besoin d'installer ce patch bien évidemment.