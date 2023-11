Handbrake prend en charge l'encodage AV1 sur GeForce RTX 4000 et Radeon RX 7000

Pour les auteurs d'Handbrake, il s'agissait de suivre le mouvement et d'offrir une prise en charge digne de ce nom à ce successeur annoncé du VP9. Pour de nombreux spécialistes, l'AV1 est l'alternative la plus prometteuse au codec H265 (HEVC) lequel est aujourd'hui la star pour tout contenu vidéo.

Plus moderne et capable de bien plus belles choses avec des fichiers de plus petite taille, l'AV1 a tout ce qu'il faut pour mettre à mal cette domination, mais s'il nécessite un peu plus de ressources matérielles au décodage, c'est bien plus l'encodage AV1 qui est douloureux.