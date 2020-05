Premiere Pro vous permettra bientôt d'encoder avec votre carte graphique

Dévoilée avec la version 14.2 Beta de Premiere Pro et maintenant en version finale, cette nouvelle fonctionnalité risque de changer la vie de bien des vidéastes amateurs et professionnels. Elle permet en effet d'exploiter totalement l'accélération GPU NVENC de NVIDIA pour les exports en codecs H.264 et H.265/HEVC, cela via un encodeur dédié.

Cette fonction est également ajoutée sur les logiciels After Effect, Audition et Media Encoder.