Windows 11 va booster la vitesse de vos encodages vidéo

Sur son blog officiel, Microsoft précise qu'il s'agit là d'une opportunité pour les développeurs sous Windows 11 de tester les fonctionnalités d'encodage, de traitement et de décodage vidéo de DirectX 12.

L'idée est bien sûr de leur simplifier la tâche dans le déploiement d'applications liées à ces codecs vidéos. Il ne sera effectivement plus nécessaire de développer en fonction du fabricant ou des modèles de cartes graphiques utilisés. Peu importe que vous travaillez sur AMD, Intel ou NVIDIA, les choses passeront maintenant par l'API DirectX 12.

Toutes les plateformes sont évidemment envisagées par Microsoft, mais il est important de souligner que, pour le moment, seules les solutions Intel (pilotes v30.0.100.9955 et supérieurs) et NVIDIA (pilotes v471.41 et supérieurs) sont prises en compte. Dans le cas des cartes AMD, la chose devrait être opérationnelle autour du deuxième trimestre 2022.