Les GPU Intel capables de supporter pleinement l'AV1... contrairement à AMD et NVIDIA

Efficace, puissant et surtout libre de droits, le codec AV1 fait concurrence aux codecs HEVC (H.265) et AVC (H.264), et se généralise de plus en plus dans l'industrie. Il faut dire qu'il a pour gros avantage d'éviter les procès pour violation des brevets, comme celui dont a récemment écopé Samsung pour avoir proposé le support du codec H.265 après expiration de sa licence.