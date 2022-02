Qualcomm à pied d'œuvre sur le Snapdragon 8 Gen2, il devrait améliorer la prise en charge de Netflix et YouTube

Face à l’explosion des usages du streaming vidéo, très gourmand en bande passante, le codec AV1 est de plus en plus prisé par les grandes plateformes comme Netflix , YouTube et consorts. Néanmoins, ce nouveau format tendance de l’industrie n’est encore qu’en phase d’adoption et plusieurs SoC ne le prennent toujours pas en charge. C’est le cas de Qualcomm, qui entend corriger le tir avec son prochain processeur.