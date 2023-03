Quand ça « brique » chez AMD, ça surcharge chez NVIDIA

L'information a notamment été évoquée par Tom Warren, journaliste pour le site The Verge, et plusieurs utilisateurs Reddit s'en sont également fait l'écho. Il se trouve effectivement que les pilotes 531.18 posent problème.

Tom Warren explique qu'au sortir d'un jeu, il est tout à fait possible que la charge processeur ne retombe pas comme elle le devrait. Au contraire, elle se trouve bloquée autour de 10 à 15 % et peut, dans certains cas, même être coincée encore un peu plus haut.

Le problème ne se retrouve que sur les pilotes 531.18 et Tom Warren précise qu'une solution envisageable est évidemment le retour à une version plus ancienne, n'importe laquelle faisant l'affaire.