AMD admet que ses nouveaux drivers peuvent briquer Windows

AMD a reconnu l'existence du problème et invite les utilisateurs à ne pas cocher la case Factory Reset lors de l'installation des pilotes AMD, et à vérifier que Windows Update n'est pas en train de télécharger et d'installer une mise à jour :

« Nous avons reproduit un problème qui peut survenir dans un très petit nombre de cas si une mise à jour PC a lieu lors de l'installation d'AMD Software : Adrenalin Edition, et nous enquêtons activement. […] Nous nous engageons à résoudre les problèmes aussi rapidement que possible et encourageons fortement les utilisateurs à soumettre les problèmes rencontrés avec AMD Software : Adrenalin Edition via l'outil de rapport de bug. »

D'après plusieurs tests, une simple récupération automatique de Windows permet de corriger le problème, et de recommencer le processus d'installation AMD en faisant attention. Si cela ne fonctionne pas, il est possible de tenter le coup en utilisant un point de restauration système. En dehors de cela, seule une réinstallation complète de Windows permet de venir à bout du bug.

Si vous faites partie des utilisateurs souhaitant supprimer tous les fichiers qui ne servent plus à rien mais qui restent dans le système, privilégiez un utilitaire tel que Display Driver Uninstaller et ne cochez pas Factory Reset dans l'utilitaire d'installation avant qu'AMD n'annonce officiellement la résolution du problème.