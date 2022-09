AMD : vous pouvez enfin régler le problème d'écran noir avec Enhanced Sync

Cette mise à jour du pilote peut être appliquée tant sur les cartes graphiques de bureau RX 400 et plus récentes que sur les APU Ryzen, Athlon Vega, ou encore sur les modèles mobiles, des Radeon 600 et RX 5000M aux plus récentes. Pour la télécharger, rendez-vous sur la page AMD dédiée, citée en source ci-dessous.