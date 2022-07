AMD : la réduction du bruit débarque, accompagnée d'un gros boost des perfs sur OpenGL

En s'appuyant sur une IA de reconnaissance des bruits de fond et d'identification des voix, la suppression de bruit actif vise, comme RTX Voice, à améliorer nettement la qualité de vos échanges vocaux sur PC.

« La fonction de suppression du bruit d'AMD réduit le bruit de fond provenant de votre environnement, offrant ainsi une plus grande clarté et une meilleure concentration, que vous soyez concentré sur une réunion importante ou sur un jeu compétitif », explique AMD dans un communiqué.

« En utilisant en temps réel un algorithme d'apprentissage profond pour réduire le bruit de fond audio, cette nouveauté fonctionne à la fois pour vos périphériques d'entrée et de sortie, sur tout système alimenté par AMD. Elle supprime les bruits de fond indésirables capturés sur votre microphone ou sur le périphérique d'une autre personne ».

Notez toutefois que si d'AMD prévoit de faire fonctionner sa suppression de bruit sur une grande variété de logiciels et de jeux, elle se réserve (et c'est assez logique) aux cartes graphiques récentes du groupe. En l'occurrence, seules les Radeon RX 5000, et les moutures plus récentes sont donc concernées.