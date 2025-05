AtomosF

Une catastrophe à tous les niveaux cette génération, qui cumule un nombre de problème hardware et software impressionnant. Quant en plus on sait que le gain générationnel est le plus faible de l’histoire (autour de 10/15% grand max si on exclu la 5090)… Il faut attendre une génération « super » qui corrigerait le tir pour redorer le blason des RTX5000.