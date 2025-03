Depuis le 30 janvier dernier et la sortie des GeForce RTX 5090 et RTX 5080, NVIDIA a amorcé une nouvelle branche de ses pilotes graphiques sortant successivement, les 572.16, .42, .47, .60, .70 et, enfin .83.

Hélas, si ces différentes versions ont apporté la compatibilité avec les multiples modèles de GeForce RTX série 50 et si elles ont aussi permis de profiter de DLSS 4 sur davantage de jeux, elles semblent entraîner des bugs plus ou moins gênants allant du scintillement de l'image jusqu'à des plantages purs et simples de Windows au beau milieu d'une partie par exemple.

La grogne monte auprès des usagers NVIDIA qui ont souvent eu du mal à trouver leur nouvelle carte et s'attendaient, bien sûr, à pouvoir en profiter le plus tranquillement du monde. Mais ce ne sont cependant pas les seuls touchés.