Les prochains GPUs mobiles de NVIDIA pourraient arriver le 31 mars

Des performances en hausse et des tarifs moindres ?

Où en est NVIDIA avec ses RTX Super pour laptop ? D'après WCCFTech, le constructeur au caméléon serait en train de finaliser les versions à basse consommation de ses dernières cartes graphiques sous architecture Turing. Elles seraient lancées à compter du 31 mars et arriveraient sur laptop aux côtés de processeurs Intel de 10e génération dès avril.NVIDIA en profiterait pour réorganiser sa gamme actuelle. Sur ordinateurs portables, les GTX 1050 3 Go et GTX 1650 5 Go (GDDR5) disparaîtraient au profit de la nouvelle GTX 1650 4 Go (GDDR6). Dans la même veine, la RTX 2060 serait remplacée par une 2060 SUPER , tandis que la RTX 2070 « classique » profiterait d'un boost de fréquences, mais resterait dans les gammes de NVIDIA parallèlement à une RTX 2070 SUPER . La RTX 2080 serait, pour sa part, éjectée dupour laisser de la place à une RTX 2080 SUPER Côté prix, NVIDIA adopterait une politique semblable à celle pratiquée sur desktop, en lançant des cartes graphiques plus rapides, mais aussi un peu moins chères. Sur laptop, la chose se matérialiserait par le lancement de PC portables gamer plus performants, vendus à un prix identique aux précédentes générations. À partir d'avril, un laptop à 1 200 euros (par exemple) pourra ainsi intégrer une carte graphique plus véloce pour un prix inchangé. Réponse définitive au printemps.