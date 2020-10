Les GeForce RTX 3060 et 3060 Ti arriveront dès novembre

À en croire Taobao, la déclinaison milieu de gamme des nouvelles GeForce RTX serait proche de nous puisque le site a lancé les précommandes et évoque une date de sortie pour « après novembre », sans doute juste après.

Rappelons que le 29 octobre, NVIDIA doit lever le voile sur la GeForce RTX 3070. La carte devrait sortir dans la foulée et cela laisserait justement le mois de novembre pour préparer les annonces autour de ces GeForce RTX 3060 et RTX 3060 Ti.

La fiche Taobao n'est guère prolixe en informations autour de la carte. Il est certes question de 8 Go de mémoire vive pour le modèle 3060 Ti, mais c'est à peu près tout. Cela soutiendrait les rumeurs évoquant 6 Go de mémoire sur le RTX 3060, soit autant que l'ancienne RTX 2060.

Pour le reste des caractéristiques, nous nous contenterons de rappeler d'autres rumeurs qui évoquaient 3 840 cœurs CUDA pour la RTX 3060 quand la RTX 3060 Ti en disposerait de 4 864. Enfin, reste la délicate question du prix.

Taobao indique respectivement 1 499 et 2 998 yuans pour la RTX 3060 et la RTX 3060 Ti. Cela reviendrait à environ 224 et 447 dollars, mais comme le souligne Tom's Hardware, il ne pourrait s'agir que de dépôts pour valider les précommandes, ajustés ensuite en fonction du tarif réel.