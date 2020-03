Python serait le deuxième langage de programmation le plus populaire

JavaScript toujours au top

Python serpente jusqu'à la deuxième place

Source : Wired

Établir une hiérarchie claire des langages de programmation n'est pas chose aisée, dans la mesure où il est difficile de recenser les développeurs utilisant chacun d'entre eux. Alors pour mettre au point son classement de « popularité », le cabinet d'analyse RedMonk s'est appuyé sur deux indicateurs, relatifs à chaque langage : le nombre de questions posées sur le site Stack Overflow et la quantité de projets présents sur la plateforme GitHub.D'après cette étude, au premier trimestre 2020, le leader demeure inchangé. Il s'agit de JavaScript, qui reste aujourd'hui incontournable pour les sites web, mais qui est également largement utilisé pour le développement d'applications mobiles.Le principal changement intervient donc en deuxième position. Car la place est occupée par deux langages, à égalité. Comme lors du classement précédent, on y retrouve premièrement Java, référence historique du développement des logiciels professionnels et qui est aujourd'hui aussi employé pour mettre au point des applications Android.Le langage est donc actuellement accompagné par Python, qui progresse d'une place. Il s'agit d'un événement historique, puisque c'est la première fois que la deuxième position revient à un autre candidat que JavaScript ou Java. Un succès qui n'était pas forcément garanti dans une période allongée de transition entre Python 2 et Python 3, qui a suscité les remous d'une partie de sa communauté.Si cette phase d'incertitude a pu pousser certains développeurs à se détourner du langage, Python semble avoir réussi à compenser ces pertes en attirant de nouveaux adeptes. Et pour cause : il est aujourd'hui utilisé par plusieurs géants de la tech, tels que Google, Instagram ou Dropbox. Mais il fait aussi office de référence auprès d'une partie de la communauté scientifique, en particulier dans le domaine de la data science, qui intéresse de plus en plus les entreprises.