Une IA vient d'être nommée P.-D.G. d'une société chinoise

NetDragon Websoft, une société chinoise fondée en 1999 et spécialisée dans les jeux en ligne et les applications mobiles, a annoncé par le biais d’un communiqué la nomination de Mme Tang Yu au poste de P.-D.G. de la filiale Fujian NetDragon Websoft Co., Ltd. Inutile de chercher la page Linkedin de la dame ou ses photos Facebook : Mme Tang Yu est une IA, plus spécifiquement « un robot humanoïde virtuel ».