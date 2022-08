Pourquoi FN Meka, le "robot" rappeur de TikTok, s'est-il déjà fait remercier par sa maison de disques ?

FN Meka se trouve être un cyborg qui a l'apparence d'un homme noir au style extravagant. Fabriqué en réalité virtuelle, il se lance dans la musique en 2019. Et si ses textes sont chantés par un véritable artiste, ils sont composés et écrits par une intelligence artificielle qui analyse les succès musicaux du moment. Le tout donne lieu à un ensemble crédible et à une popularité aussi rapide qu'impressionnante. Sur TikTok, sa plateforme de prédilection, FN Meka compte en effet plus de 10 millions d'abonnés, pour un total de plus d'un milliard de vues.