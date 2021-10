Booba se lance dans le NFT avec un morceau inédit

Ce mode de financement permet de donner au produit une valeur authentifiée via, par exemple, un certificat. De dernier est réputé non duplicable et inviolable : chaque piste de « TN » achetée devrait donc comporter son propre numéro de série, la rendant unique et permettant de retrouver qui en est le propriétaire officiel. Le lancement de Booba dans le NFT fait de lui un pionnier dans ce domaine dans le milieu du rap hexagonal.