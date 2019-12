Le nouvel algorithme de Google capable de mieux vous comprendre est disponible en français

© PK Studio / Shutterstock.com

Plus proche du contexte

Répondre aux besoins des enceintes naturelles

Source : Le Monde

BERT (pour «») est présenté par Google comme «».Le premier déploiement de BERT, qui a eu lieu fin octobre, n'a concerné que les requêtes exprimées en langue anglaise. Pandu Nayak, le vice-président de Google, avait alors expliqué le défi présenté par l'algorithme, qui doit comprendre un langage plus proche du parlé naturel. Dans un communiqué , il a ainsi déclaré : «».La solution revient alors à considérer «». En d'autres termes, de tenir compte d'un contexte. Par exemple, dans le cas de la requête «», le mot « vers » sera désormais pris en compte. L'algorithme comprendra ainsi que la question porte sur un voyage à destination des Etats-Unis, et non l'inverse.L'algorithme doit ainsi entendre un langage plus naturel, bien que Pandu Nayak admette lui-même que «». Il rappelle aussi que «». En outre, malgré l'extension de BERT à 70 nouvelles langues, l'amélioration ne devrait finalement concerner qu'une requête sur dix, la majorité de celles-ci étant souvent constituées uniquement de mots-clés.Néanmoins, comme pointe, l'algorithme doit aussi répondre aux besoins des enceintes connectées, désormais achetées par un français sur dix . De fait, celles-ci reçoivent, le plus souvent, des requêtes formulées en langage naturel.Le déploiement de BERT sera scruté par des professionnels, notamment du référencement sur Internet, celui-ci pouvant avoir un impact sur le chiffre d'affaires d'une entreprise. Google assure à ce propos que BERT n'aura pas d'impact considérable concernant les sites vers lesquels il renvoie.