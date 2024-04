"L'Iran frappe Tel-Aviv avec des missiles lourds" la fake news générée par Grok, l'IA de X.com (ex-Twitter)

Tout a commencé lorsque Grok, le chatbot IA de X.com, a publié une information indiquant qu'Israël avait été attaqué par l'Iran. Cette information a rapidement attiré l'attention des utilisateurs, qui ont commencé à partager l'information sur diverses plateformes de médias sociaux. Cependant, il n'y avait aucune preuve d'une telle attaque dans les actualités traditionnelles ou les sources gouvernementales. Alors comment cette fake news est-elle devenue tellement virale que de nombreux utilisateurs y ont cru ?

Tout simplement à cause du fonctionnement de Grok. Pour rappel, il est question d’un outil développé en interne par X.com dans le but d’alimenter sa nouvelle fonctionnalité « Explore » dédiée aux tendances. Ainsi, sans aucune vérification humaine, c’est bien l’intelligence artificielle qui a entièrement inventé et rédigé ce titre mensonger.



Il faut savoir que par le passé, Grok avait déjà généré de fausses infos en conversations privées avec certains utilisateurs. Mais cette fois, c’est la fonctionnalité Explore qui a promu ce contenu mensonger sur la page d’accueil de la plateforme. Et même si, de son « propre » aveu, Grok « peut commettre des erreurs », le mal était fait, les utilisateurs payants, qui ont pu avoir accès à Grok en exclusivité, ont sauté à pieds joints dans le piège de la fake news et l'ont relayée. Et depuis qu'il n'est plus possible de signaler les fake news sur X.com, tout semble permis.