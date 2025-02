À l'heure où l'IA générative brouille les frontières entre le vrai et le faux, cette initiative de l'AFP, qui est en lutte avec un certain Elon Musk pour d'autres raisons, est à considérer comme une avancée concrète. Elle pose les bases d'un nouveau standard de confiance pour l'information visuelle, et pourrait bien donner des idées à d'autres agences et acteurs du monde des médias.