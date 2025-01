C'était en 2017, le coréen Samsung officialisait une nouvelle gamme de Smart TV façon œuvre d'art : The Frame. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, la marque n'est plus seule sur ce segment si particulier, et Samsung a donc décidé de porter une nouvelle offensive en dévoilant un modèle encore plus haut de gamme, affublé du suffixe « Pro ».