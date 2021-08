La sortie des téléviseurs OLED 42" de LG est repoussée en 2022

Début mai, on évoquait la disponibilité d'une nouvelle Smart TV OLED signée LG, profitant d'une diagonale de « seulement » 42". Un format plus compact que jamais, qui surpasse à ce jeu le LG C1 de 48", soit l'actuelle plus petite dalle OLED du constructeur. Cette annonce était notamment une bonne nouvelle pour les joueurs et joueuses, ou toutes personne n'étant pas disposée à passer le pas des écrans géants (et toujours plus chers).