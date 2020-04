iPhone 12 : un design proche des iPad Pro, 4 modèles et la 5G au menu

De nombreuses nouveautés au menu

Un design qui se rapproche de l'iPad

Nous devons les informations qui vont suivre au très sérieux site Bloomberg. Ce dernier révèle que l'iPhone 12 aura droit à quatre versions différentes. Deux auraient pour vocation de remplacer l' iPhone 11 , un autre l'iPhone 11 Pro et enfin, l' iPhone 11 Pro Max aura également un successeur. Si des différences seront bien évidemment au programme selon le modèle choisi, tous embarqueront la 5G ou encore un SoC Apple A14 Pour ce qui est du look des deux exemplaires haut de gamme, la marque à la pomme aurait opté pour des bords droits très caractéristiques des récents iPad Pro . Aussi, l'encoche placée à l'avant du mobile serait bien plus discrète que celle de l'iPhone 11. Autre point important, la technologie LiDAR apparaîtra mais uniquement sur les iPhone 12 Pro et Pro Max. Par ailleurs, ces deux derniers disposeraient de trois caméras arrière contre deux pour les iPhone 12 « bon marché ».En ce qui concerne la date de sortie, rien n'a filtré pour l'instant. L'épidémie de coronavirus pourrait assez logiquement retarder le lancement de l'iPhone 12 . Cependant, le mobile d'Apple devrait bien être commercialisé cet automne. Un décalage au mois d'octobre n'est pas impossible.