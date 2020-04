Apple laisse fuiter ses futurs AirTag dans une vidéo d'aide

Un simple tutoriel vidéo officialise pour de bon les AirTag



Capture de la vidéo aujourd'hui retirée © GSM Arena

Une localisation qui utilise l'ensemble du parc d'appareils Apple



Cela fait déjà de nombreux mois que l'on parle des AirTag, ces petits traqueurs d'objets qui permettront de retrouver ses clés de voiture ou son portefeuille directement depuis son iPhone.Si l'existence de ce produit ne fait désormais plus guère de doute après en avoir vu quelques mentions dans le code d'iOS 13, sa date de sortie semble désormais toute proche.Apple a en effet mis en ligne un poil trop en avance une vidéo d'assistance où les captures d'écran affichées mentionnent explicitement les AirTag. La vidéo a bien entendu été retirée quelques minutes après la publication.Ce petit clip expliquait aux utilisateurs comment effacer les données d'un iPhone et on pouvait y voir une option « Offline Finding », soit la possibilité pour les AirTags d'être détectés même en absence d'un réseau Wi-Fi ou cellulaire.Ce système existe déjà sur les iPhone équipés d'iOS 13, qui intègre la localisation hors-ligne. Pour faire simple, un iPhone volé envoie un signal public via sa puce Bluetooth qui peut être capté par n'importe quel appareil Apple, afin de continuer à déterminer sa position même si les communications 4G et Wi-Fi ont été coupées.Seuls les appareils liés au même compte iCloud peuvent indiquer la position de l'appareil perdu , via l'application Localiser, afin de garantir la confidentialité de la vie privée des utilisateurs.On peut parier sur un mode de fonctionnement similaire pour les AirTag, qui pourront se baser sur l'ensemble des appareils Apple en circulation pour continuer d'indiquer précisément leur position en cas de perte ou de vol.Reste à connaitre le prix et la date de sorite de ces accessoires. À en juger par cette vidéo, et avec la disponibilité imminente de l'iPhone SE (ou iPhone 9), tout porte à croire que l'attente arrive à son terme.