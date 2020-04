L'iPhone 9 s'appellerait finalement iPhone SE, et serait disponible ... demain

© OnLeaks x iGeeksblog

Un iPhone SE disponible en noir, blanc et rouge

Un lancement possible dès demain

Source : 9to5mac

Mais l'attente pourrait ne plus être longue. D'après de nouvelles indiscrétions glanées de première main par 9to5mac, l'iPhone SE (2020) — qui est vraisemblablement son véritable nom — pourrait être mis sur le marché dès demain.D'après l'informateur de 9to5mac (un leaker professionnel réputé, écrivent-ils dans leur article), Apple aurait finalement retenu le patronyme d'iPhone SE pour son nouveau modèle. Et ce, même si ce dernier emprunte son châssis à l'iPhone 8.D'ailleurs, une petite bourde du côté du site Apple.com permet de confirmer ce détail. Ci-dessous, on peut admirer la fiche produit d'un film de protection Belkin, dédiée à l'iPhone 8, 7 et... SE.Côté technique, on s'attend à retrouver un smartphone alimenté par l'excellent SoC Apple A13, qui anime déjà les iPhone 11 et 11 Pro cette année.Très sûr de ses infos, 9to5mac est aussi en mesure de confirmer que l'iPhone SE nouveau sera disponible en blanc, noir et PRODUCT (Red). Du côté du stockage, il faudra faire son choix entre 64, 128 ou 256 Go.Plus prudent sur ce dernier point, 9to5mac admet qu'Apple est sur le pied de guerre et serait « prête à recevoir des précommandes dès demain ».Le 4 avril donc, ce qui coïnciderait avec les premières rumeurs qui estimaient une sortie de l'iPhone SE à la fin mars . Un délai supplémentaire, probablement imputable à la situation mondiale liée au coronavirus.Côté prix, c'est Ming-Chi Kuo qui, depuis des mois, martèle que le nouvel iPhone commencerait les enchères à 399 $. Un tarif qui grimpera probablement autour des 450 € en France.