L'iMac se paye un (petit) rafraichissement

Tom Boger, directeur du marketing Mac et iPad chez Apple, a donné le ton en déclarant : « Aujourd'hui plus que jamais, nos clients comptent sur le Mac. Et beaucoup d'entre eux ont besoin de l'iMac le plus puissant et le plus performant que nous ayons jamais conçu ».

C’est ainsi que le nouvel iMac 27“ embarque la dernière génération de processeurs Intel Core, pouvant recevoir un Core i9 de 10ème génération comportant 10 cœurs et fonctionnant jusqu’à 5 Ghz en mode Turbo Boost le rendant jusqu’à 65 % plus rapide que la précédente génération.