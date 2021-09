iPad 9e gen. vs iPad 8e gen : quoi de neuf pour la nouvelle tablette d'entrée de gamme d'Apple ?

L'écran reste une dalle d'une résolution de 2 160 x 1 620 pixels à 264 pixels par pouce avec une luminosité de 500 nits et la présence de la fonctionnalité TrueTone pour adapter la température de l'écran à la luminosité ambiante. Les deux tablettes restent compatibles avec l'Apple Pencil de première génération.

On retrouve également le vénérable bouton Touch ID en bas de l'appareil, le bouton d'allumage et de mise en veille en haut et les haut-parleurs stéréo en bas.

L'iPad 9 fait toutefois l'impasse sur le coloris doré de l'iPad 8 et n'est plus proposé qu'en argent et gris sidéral.