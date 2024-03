Apple plancherait enfin sur un iMac doté d'un écran tactile, et c'est une bonne chose

Apple a réussi un grand coup en faisant de certains modèles d'iPad de solides outils créatifs. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos de graphistes en plein exercice, et il y a fort à parier qu'au lieu d'utiliser une tablette graphique, ils utilisent une tablette tout court tournant sous iOS. Alors, pourquoi ne pas aller plus loin et offrir à ce type d'utilisateur un format plus grand, plus puissant et plus ergonomique ?

Si l'on en croit un brevet déposé pour la première fois en 2023, et rapporté par nos confrères de 9to5Mac, l'idée serait en train de germer à Cupertino. Le concept fait penser à un tout-en-un doté d'un pied beaucoup plus flexible que celui de l'actuel iMac (que nous avons testé il y a quelques mois), avec un écran semble quasiment orientable à l’horizontale. Un design qui nous fait penser à un certain… Surface Studio de Microsoft.

Sur le plan fonctionnel, le tout-en-un du concurrent d'Apple a tout pour être le compagnon idéal des créatifs, traditionnellement attachés à l'écosystème de la marque à la pomme. La combinaison du meilleur des deux mondes ne serait-elle pas un succès assuré ?