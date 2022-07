On a des nouvelles des iMac Pro avec puce M3... et l'attente devrait valoir le coût

Apple serait également en train de travailler à un futur iMac Pro, qui viendrait prendre la place du modèle abandonné par la marque en mars 2021. Ce modèle proposerait en premier lieu un écran plus grand, et la rumeur a longtemps parlé d'une dalle 32 pouces pour répondre aux besoins des professionnels.

La marque ambitionnerait également d'intégrer à l'ordinateur tout-en-un un processeur M3 Pro ou M3 Max, afin de proposer aux professionnels le plus de puissance possible pour leurs différents travaux. Son lancement n'interviendrait pas avant la seconde moitié de l'année 2023. Si l'on se réfère aux prix pratiqués par Apple pour ces MacBook M1 Max et M1 Pro, les tarifs pourraient rapidement s'envoler, réservant ces machines aux professionnels de la vidéo et du son, ou aux équipes de développement.

Cet iMac Pro viendrait donc renforcer l'offre professionnelle d'Apple, longtemps passée au second plan, avec le MacBook Pro M2, les MacBook Pro 14 et 16 pouces, ainsi que le Mac Studio introduit récemment. Seul manque le Mac Pro, qui est aujourd'hui le seul appareil proposant encore des processeurs Intel et n'ayant pas effectué la transition vers l'architecture ARM.