Intel : les ventes d'Alder Lake commencent à prendre le dessus sur AMD

Chez les revendeurs américains, cette dynamique est assez palpable : Newegg a vu par exemple le Core i7-12700K s'installer solidement en seconde place des meilleures ventes, juste derrière le Ryzen 5 5600X , qui conserve pour l'instant sa première place. Les Core i9-12900K et Core i5-12600K occupent pour leur part les 6e et 7e positions respectivement.

Chez Best Buy, la décrue des ventes de puces Ryzen 5000 est pour le moment moins marquée, mais l'on apprend que le Core i9-12900K a quand même réussi à mieux s'écouler chez le marchand que son concurrent le Ryzen 9 5950X durant le Q4 2021. Les Core i7-12700K et Core i5-12600K y gagnent quant à eux du terrain sur leurs rivaux les Ryzen 7 5800X et Ryzen 5 5600X.

Chez Amazon US, AMD détient toujours une position très avantageuse puisque neuf de ses puces sont classées dans le top 10 des CPU les plus vendus en fin d'année 2021. Toujours aux États-Unis, cette fois chez MicroCenter, les Core i7-12700K, Core i9-12900K, Core i5-12600K, et Core i5-12400 se retrouvent par contre tous les quatre dans les 10 premières places du classement.

Du côté de Best Buy Canada, la situation est à l'avantage les puces Alder Lake, qui ont clairement pris le dessus : le top 10 des meilleures ventes de la branche canadienne de l'enseigne recense en effet neuf processeurs Intel de 12e génération.