En amont du lancement d'Alder Lake... comme une baisse de prix sur les Ryzen 5000

Par rapport à son MSRP de 299 $ / 290 £ / 299 €, le Ryzen 5 5600X se retrouve par exemple à - 9 % sur Amazon US, - 16 % sur Amazon UK et encore à - 11 % Geizhals, qui concerne plus particulièrement l'Allemagne mais reflète plus largement la situation européenne.

Cette baisse de prix des processeurs Ryzen de série 5000 s'observe depuis déjà quelques semaines. Attention cependant, elle n'est pas toujours très régulière comme le soulignaient il y a encore quelques jours nos confrères de Cowcotland .