Excellent deal sur le processeur AMD Ryzen 7 3800x qui chute à son meilleur prix

Cette offre s'intéresse donc au processeur Ryzen 7 3800X par AMD, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine. Basé sur le Ryzen Threadripper 2920X, il propose une fiche technique particulièrement solide. Huit cœurs cadencés jusqu'à 4,5 Ghz, seize threads et trois mémoires cache L1 de 512 Ko, L2 de 4 Mo et L3 de 32 Mo. De quoi offrir d'excellentes performances même pour des logiciels professionnels gourmands ou pour de l'usage gaming.

En plus de ces belles performances, le Ryzen 7 3800X se montre particulièrement endurant, pouvant fonctionner jusqu'à une température maximale de 95°. Pour son refroidissement, il peut compter sur un ventirad Wraith Prism inclus en accompagnement. Pour un usage plus intensif, il pourra être nécessaire d'opter pour un autre modèle, voire pour du watercooling.

Il nécessite sur la carte mère l'accueillant un socket AM4 compatible, ainsi que le PCIe 4.0 x16. Toutefois, il se montre hautement compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation. L'on retrouve parmi les OS supportés Windows 10 64 bits, RHEL x86 64 bits, Ubuntu x86 64 bits, entre autres.

Pour un contrôle total sur le Ryzen 7 3800X, il s'accompagne de l'utilitaire AMD Ryzen Master. Cet outil permet notamment de gérer en temps réel ses températures, la tension des cœurs, la fréquence, et tout autre paramètre. Il est également possible de créer des profils interchangeables à la volée afin d'adapter le processeur à différentes situations.