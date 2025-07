L’été est là, et avec lui les longues journées de soleil… mais aussi l’incontournable tonte de la pelouse. Si vous rêvez d’un jardin impeccable sans lever le petit doigt, la promotion actuelle sur le robot tondeuse Navimow i105E devrait vous intéresser. À l’occasion du Prime Day Amazon 2025, ce modèle innovant profite d’une remise exceptionnelle de 30 %, soit un tarif inédit pour l’un des robots les plus accessibles du marché à fonctionner sans fil périphérique. Ce robot tondeuse s'affiche donc à seulement 699€ au lieu de 999€ pendant le Prime Day !

Conçu par Segway Navimow, le i105E est devenu un véritable best-seller mondial, avec plus de 170 000 utilisateurs conquis en un an à peine. Et pour cause : ce robot tondeuse nouvelle génération ne se contente pas de couper l’herbe à votre place, il le fait avec précision, autonomie et intelligence.