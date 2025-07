Avec quatre modèles à prix cassé, Amazon répond à tous les usages, du plus basique au plus avancé. Si vous cherchez une solution simple pour accéder à Netflix, Prime Video ou YouTube sur une vieille télé, le Fire TV Stick HD fera parfaitement l’affaire, à petit prix. Vous avez une TV 4K et vous voulez profiter d’une image ultra-nette avec du Dolby Vision ? Optez pour le Fire TV Stick 4K, pensé pour exploiter tout le potentiel de votre écran.

Besoin de plus de réactivité, d’un zapping ultra-rapide ou d’un Wi-Fi 6 pour éviter les ralentissements ? Le Fire TV Stick 4K Max est taillé pour vous, avec un processeur plus puissant et un stockage étendu. Et si vous voulez aller encore plus loin, en pilotant votre télé à la voix, sans télécommande, tout en connectant d’autres appareils (box, console, barre de son…), le Fire TV Cube s’impose comme la version ultime. C’est une box multimédia à part entière, qui fait aussi office d’enceinte Alexa mains libres.